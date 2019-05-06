«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка СтэнлиВести.Ru вчера в 22:21

В Национальной хоккейной лиге продолжается борьба за полуфинал Кубка Стэнли. В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.

«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка Стэнли

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