Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка СтэнлиВести.Ru вчера в 22:21
В Национальной хоккейной лиге продолжается борьба за полуфинал Кубка Стэнли. В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
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Кубок Стэнли. «Бостон» вышел в финал Востока в 8-й раз за 37 лет и сыграет с «Каролиной»
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