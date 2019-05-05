Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛРБК 01:52
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 4 мая в Бостоне, на арене TD Garden, завершилась со счетом 4:3.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Коламбус» выдал чудо-камбэк, но все равно проиграл. Панарин и Бобровский - в шаге от вылета из Кубка Стэнли
Спорт-Экспрессвчера в 23:24
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров
В Курганской области по фактам пожаров, приведших к возгоранию жилых домов и строений, сотрудники государственного пожарного надзора возбуждено три уголовных дела.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Одного из лидеров ИГ ликвидировали в Афганистане
Обновлено в 01:41
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Политика
Сотрудник МИД РФ сфотографировался с террористами в георгиевских лентах
Пресс-атташе посольства РФ в столице Афганистана Кабуле Никита Ищенко в своем аккаунте в «Вконтакте» разместил фото членов запрещенной в России террористической группировки «Талибан», на груди которых надеты георгиевские ленты.
Обновлено в 06:48
Авто
Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник
Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры
Российский боец Федор Емельяненко не смог дать утвердительного ответа по поводу продолжения спортивной карьеры.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Новгородской области найдено захоронение времен ВОВ
Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во врем Велико Отечественной войны мирных граждан, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Музыка
Киркоров открыто объяснил Топалову, почему Лазарев ездит на «Евровидение» без него
Малахов открыто спросил Киркорова, почему российская команда "Евровидения" не рассматриваза возможность участия Топалова.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Футбол
Михаил Боярский: Мы – чемпионы, а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажет
Хочу поздравить всех игроков Зенита и, конечно, главного тренера команды Сергея Семака.
Обновлено в 06:38
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Культура
Путин вручил ордена работникам культуры
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:20