«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛРБК 01:52

«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 4 мая в Бостоне, на арене TD Garden, завершилась со счетом 4:3.

«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

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