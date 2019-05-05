Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛРБК 01:52
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 4 мая в Бостоне, на арене TD Garden, завершилась со счетом 4:3.
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