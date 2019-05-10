Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛРБК 00:43
«Бостон Брюинс» обыграл «Каролину Харрикейнс» в первом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 5:2, говорится в сообщении на сайте НХЛ.
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Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
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В Telegram появилась функция архивации устаревших чатов.
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На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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В Москве скончался Сергей Доренко
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Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
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Обновлено в 04:18
Происшествия
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Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
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Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
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Происшествия
Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера
Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Наука
Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
Обновлено 08 мая в 20:53
Космос
Проживи день настоящего космонавта! «Космодрайв» приглашает
Под руководством опытных операторов дети и родители смогут сделать и унести с собой частичку космоса, создать шлем космонавта или порисовать настоящей 3D-ручкой.
Обновлено 08 мая в 12:00
Политика
«Развитие Приморья приведёт к развалу России»: лучшие цитаты Доренко
Сергей Доренко получил народную известность в конце 90-х годов, во время смены власти в стране.
Обновлено в 04:10
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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Обновлено в 01:20
Наука
У 20% жертв рака простаты гены повышают риск смерти
В ходе исследования с участием 429 представителей сильного пола на последних стадиях рака было установлено, что мутация гена под названием RB1 в опухолях увеличивает вероятность смерти в 3,3 раза.
Обновлено 07 мая в 04:26
Происшествия
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
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Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
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Футбол
Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал
Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Экономика
Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератак
Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран".
Обновлено в 04:21
Авто
В Сети опубликованы первые снимки самого дорогого купе от BMW
Информации о новинке пока мало, но сегодня баварцы опубликовали первые снимик модели.
Обновлено в 04:43
Политика
Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:22
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
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