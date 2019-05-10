«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛРБК 00:43

«Бостон Брюинс» обыграл «Каролину Харрикейнс» в первом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 5:2, говорится в сообщении на сайте НХЛ.

«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ

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