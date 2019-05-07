«Бостон» и «Коламбус» начали пятый матч серии плей-офф Кубка СтэнлиНева Спорт 04 мая в 19:15

Хоккейные клубы НХЛ «Бостон Брюинс» и «Коламбус Блю Джекетс» начали пятый матч серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли. Игра проходит на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, стадион вмещает более 17 тысяч зрителей.

«Бостон» и «Коламбус» начали пятый матч серии плей-офф Кубка Стэнли

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