Хоккей
«Бостон» и «Коламбус» начали пятый матч серии плей-офф Кубка СтэнлиНева Спорт 04 мая в 19:15
Хоккейные клубы НХЛ «Бостон Брюинс» и «Коламбус Блю Джекетс» начали пятый матч серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли. Игра проходит на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, стадион вмещает более 17 тысяч зрителей.
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Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Бостон» выбил «Коламбус», «Колорадо» против «Сан-Хосе»
Sports.ruвчера в 09:56
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