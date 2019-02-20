Футбол
Бош: Нас ждёт опасная игра с «Краснодаром»Нева Спорт 11:58
Бош отметил, что его подопечные очень хотели забить в первой встрече 1/16 финала и сразу решить исход противостояния, однако, сделать это команде не удалось. Тренер сказал, что в ответном матче их ждет опасная игра, но из-за этого «Байер» своему стилю не изменит.
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Армия и оружие
Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Россия ведет подготовку к военному удару и допустил возможность начала "полномасштабной войны".
Обновлено в 13:11
Политика
Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от Интернета
Владимир Путин на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ заявил, что существует теоретическая угроза того, что Россию отключат от интернета извне.
Обновлено в 12:51
Политика
Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам
«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно»,— заявил он.
Обновлено в 04:49
Политика
В НАТО увидели в послании Путина угрозу союзникам
В НАТО увидели в послании Путина Федеральному Собранию угрозу союзникам, заявил РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.
Обновлено в 11:45
Спорт
Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой
Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин: оборонная часть послания была призвана успокоить россиян
Президент Владимир Путин в ходе встречи со СМИ по итогам своего послания Федеральному собранию заявил, что "оборонная" часть его выступления имела цель успокоить сограждан.
Обновлено в 13:10
Политика
Российское посольство не может констатировать, что Скрипали живы
Посольство России в Великобритании не может констатировать, что пострадавшие при ЧП в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль живы, заявил пресс-секретарь посольства.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Политика
СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай
Общая сумма требований по двум искам составляет более 10,9 млрд руб. По данным "Фонтанки", компания "Балтик Транс-порт" выступала оператором трех сухогрузов, перевозивших комплексы C-400 в Китай: Ocean Lord, Ocean Power и "Никифор Бегичев".
Обновлено в 12:27
Общество
Показ фильма «Праздник» сорвали в центре города
Обновлено в 13:54
Политика
Венесуэла закрыла морскую границу
Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения, заявила в среду вице-президент страны Делси Родригес.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Экс-омбудсмен Челябинской области задержан в Москве
Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в российской столице.
Обновлено в 13:40
Экономика
Агаларов заявил о способности достроить космодром Восточный
Crocus Group может достроить космодром Восточный, если правительство России сделает соответствующее поручение, сообщил РБК через пресс-службу президент холдинга Араз Агаларов.
Обновлено в 12:01
Общество
Роскомнадзор назвал лидеров по злоупотреблению персональными данными
«Сфера кредитования является лидером по количеству жалоб от граждан в связи с обработкой персональных данных», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Обновлено в 12:55
Автоспорт
Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов «Ф-1»
Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.
Обновлено в 12:38
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Многодетные семьи с ипотекой получат по 450 тысяч рублей
Обновлено в 05:08
Экономика
Bloomberg опубликовал «индекс греха»
В рамках вычисления размера "корзины греха", стоимость которой представители Bloomberg рассчитали для 50 стран мира, исследователи соотнесли средний недельный доход человека со ценой одного грамма амфетамина, такого же количества марихуаны, кокаина и опиоидов.
Обновлено в 13:43
Политика
В Раде назвали Украину «новым Иерусалимом»
Депутат Верховной рады Анна Гопко назвала Украину "новым Иерусалимом", сообщает портал "Политнавигатор".
Обновлено в 13:05
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать за «грязные носки» в плацкарте
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил установить контроль за соблюдением требований гигиены пассажирами электричек и поездов.
Обновлено в 03:58
Политика
Совет Госдумы решил не выплачивать взнос в ПАСЕ за 2019 год
Согласно представленным материалам в повестке заседания, совет согласился с рекомендацией думских комитетов по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уплатить взносы Российской Федерации за 2019 год в ряд организаций, среди которых Парламентская Ассамблея Совета Европы не значится.
Обновлено в 08:56
Политика
«Порошенко ждет трибунал». Янукович обратился к украинцам
Свергнутый президент Украины Виктор Янукович обратился с открытым письмом к гражданам страны.
Обновлено в 07:21
Политика
Глава Шотландии: После Brexit регион будет добиваться независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что после того, как Великобритания выйдет из Европейского союза, Шотландия обязательно станет независимым государством.
Обновлено в 11:35
Политика
27 жителей Бельгии до сих пор получают «гитлеровскую» пенсию
Обновлено в 04:57
Происшествия
Националист Демушкин вышел из колонии досрочно
Националист Дмитрий Демушкин, отбывавший срок в колонии, вышел на свободу.
Обновлено в 11:40
Единоборства
Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре
Обновлено в 13:12
Спорт
Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
В Эстонии заявили о подготовке к войне
Начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне.
Обновлено в 08:56
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели
Обновлено в 10:54
Политика
Путин рассказал о разрабатываемой гиперзвуковой ракете «Циркон»
Президент РФ Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, рассказал о новой российской гиперзвуковой ракете «Циркон».
Обновлено в 07:45