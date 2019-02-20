Футбол

Бош: Нас ждёт опасная игра с «Краснодаром»Нева Спорт 11:58

Байер — Краснодар
завтра
в 15:00
Лига Европы, 1/16 Финала
Стадион «Бай-Арена»
Бош отметил, что его подопечные очень хотели забить в первой встрече 1/16 финала и сразу решить исход противостояния, однако, сделать это команде не удалось. Тренер сказал, что в ответном матче их ждет опасная игра, но из-за этого «Байер» своему стилю не изменит.
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