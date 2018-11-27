Футбол

«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы
Sports.ru
вчера в 17:25

"Боруссия" сыграла вничью с "Брюгге" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Sports.ruвчера в 17:25

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Аксель Витсель: «Результат матча с „Брюгге“ разочаровал, но довольны выходу в плей-офф»

Спорт-Экспрессвчера в 23:59

«Боруссия» — «Брюгге» — 0:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 21:38

«Боруссия» и «Брюгге» сыграли вничью и обеспечили себе еврокубковую весну

Матч ТВвчера в 17:03

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» и досрочно вышла в плей-офф ЛЧ

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«Боруссия» вышла из группы после нулей с «Брюгге»

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«Боруссия» и «Брюгге» счет не открыли

LiveSport.ruвчера в 16:58

«Боруссия» Дортмунд – «Брюгге»: какую сделать ставку?

Все про Спорт ру27 ноября в 11:20
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«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
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Месси обошел Роналду по числу голов за один клуб в Лиге чемпионов

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Каррера анонсировал открытие своего сайта

Напомним, Каррера принял Спартак в сезоне-2016/17 и привел команду к победе в чемпионате России.
Обновлено в 01:41
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Президент «ПСЖ»: «Тухель доказал, что он лучший тренер в мире»

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи после матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:1) отметил что Томас Тухель является лучшим тренером в мире.
Обновлено в 01:03
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«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Вильи

Обновлено в 01:33
Футбол

Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Обновлено вчера в 19:02
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Главный тренер «Копенгагена» понимает сложность матча с «Зенитом»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен рассказал о своих ожиданиях перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».
Обновлено в 01:34
Футбол

«Рапид» рассчитывает на победу в матче Лиги Европы против «Спартака»

"Рапид" занимает последнее место в группе G Лиги Европы, набрав 4 очка. "Спартак" с 5 очками занимает второе место.
Обновлено в 00:00
Футбол

Футболист Бакаев извинился перед Черевченко за свое раздражение

В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
Обновлено вчера в 19:57
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Игроки «Анжи» посетили детский дом с благотворительной акцией

Футболисты «Анжи» Иван Новосельцев, Юрий Дюпин, Павел Долгов и Гаэль Ондуа и тренер команды Ренат Избулатов посетили специальный коррекционный детский дом в Каспийске.
Обновлено в 00:31
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Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено вчера в 18:00
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Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
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Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол

Азар не сыграет в матче с ПАОКом

Английская пресса сообщает, что полузащитник "Челси" Эден Азар пропустит завтрашнюю встречу с ПАОКом, которая состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 10:18
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Почеттино: «Тоттенхэму» нужно верить в победу над «Барселоной»

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выступил на пресс-конференции после матча с "Интером" (1:0) в Лиге чемпионов.
Обновлено в 01:30
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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