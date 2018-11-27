Футбол

«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы
Sports.ru
вчера в 17:25

Боруссия (Дортмунд) — Брюгге
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
14′
Стефано Денсвил
Пако Алькасер
45′
Рафаэл Геррейру
Джейдон Санчо
73′
76′
Деннис Эммануэль Бонавентуре
Матс Ритс
Абду Диалло
Ашраф Хакими
80′
Аксель Витцель
Томас Дилэйни
90′
90′+2′
Уэсли Мораес Феррейра Да Силва
Лоис Опенда
90′+2′
Руд Вормер
Сауло Декарли
"Боруссия" сыграла вничью с "Брюгге" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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