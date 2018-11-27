Футбол
«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы
«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу ЕвропыSports.ru17:25
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
|14′
Стефано Денсвил
Пако Алькасер
|45′
Рафаэл Геррейру
Джейдон Санчо
|73′
|76′
Деннис Эммануэль Бонавентуре
Матс Ритс
Абду Диалло
Ашраф Хакими
|80′
Аксель Витцель
Томас Дилэйни
|90′
|90′+2′
Уэсли Мораес Феррейра Да Силва
Лоис Опенда
|90′+2′
Руд Вормер
Сауло Декарли
|70%
|Владение мячом
|30%
|93%
|Процент точных передач
|76%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|1
|15
|Отборы
|23
|8
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
1
Бюрки
26
Пишчек
16
Аканджи
2
Загаду
5
Хакими
22
Пулишич
19
Дауд
11
Ройс
6
Дилэйни
7
Санчо
9
Алькасер
22
Хорват
5
Пулан
44
Мехеле
24
Денсвил
77
Мата
35
Декарли
18
Накамба
6
Амрабат
80
Опенда
20
Ванакен
26
Ритс
Брюгге
Расстановка 3‑4‑3
"Боруссия" сыграла вничью с "Брюгге" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Sports.ru17:25
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