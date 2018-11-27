Футбол

«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы
Sports.ru
17:25

Боруссия (Дортмунд) — Брюгге
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
14′
Стефано Денсвил
Пако Алькасер
45′
Рафаэл Геррейру
Джейдон Санчо
73′
76′
Деннис Эммануэль Бонавентуре
Матс Ритс
Абду Диалло
Ашраф Хакими
80′
Аксель Витцель
Томас Дилэйни
90′
90′+2′
Уэсли Мораес Феррейра Да Силва
Лоис Опенда
90′+2′
Руд Вормер
Сауло Декарли
"Боруссия" сыграла вничью с "Брюгге" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
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