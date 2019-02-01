Футбол

«Боруссия» выкупила права на Пако Алькасера у «Барселоны»NewInform 12:45

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» выкупил права на испанского нападающего каталонской «Барселоны» Пако Алькасера. Ранее игрок выступал за немецкую команду на правах аренды. Немецкий клуб активизировал опцию выкупа 25-летнего испанского форварда и заплатил за него 23 миллиона евро.
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Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на Алькасера

Советский спорт14:39

Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» Алькасера

Sport24.ru14:31

«Боруссия» выкупила Алькасера у «Барселоны» за 23 миллиона евро

Eurosport.ru15:49

«Боруссия» выкупила Алькасера у «Барселоны» за 23 миллиона евро

Soccer.ru13:41

«Боруссия» выкупила Алькасера у «Барселоны» за 23 миллиона евро

Спорт-Экспресс13:24

«Боруссия» выкупила Алькасера у «Барселоны»

Матч ТВ14:05

«Барселона» получит 5% от суммы трансфера Алькасера из «Боруссии» в другой клуб

Sports.ru13:42
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