«Боруссия» установила рекорд БундеслигиЕвро-футбол.ру 13:13

Все про Спорт ру

Общество В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году.

Наука Привести в норму давление и омолодить сосуды поможет бег Все исследуемые люди были начинающими марафонцами. Так вот, выяснилось, что также помолодели их сосуды после регулярного бега.

Кино Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.

Политика Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.

Общество Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко «Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Общество Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.

Наука Ученые создали «умную пижаму» для лечения нарушений сна Американские ученые разработали «умную пижаму», которая отслеживает дыхание, частоту пульса и позу человека во сне.

Политика Экс-президент Судана признал себя виновным в коррупции Политик признал себя виновным в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денежных средств.

Общество Россиян заставят пользоваться электроприборами по расписанию Начиная с июля 2019 года, российские энергетики введут систему, которая позволит экономить электроэнергию, а значит — и сократить оплату по ней в определённые часы.

Происшествия Предчувствие ветра петербургские деревья передают стоящим машинам Позже в группе появилось ещё одно сообщение из того же района. На улице Кибальчича цветущая черёмуха накрыла стоящую во дворе легковушку.

Авто Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.

Происшествия Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .

Армия и оружие Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.

Шоу-бизнес Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.

Шоу-бизнес Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку. Она считает, что Томас Маркл был ужасным отцом.

Происшествия На Камчатке медведь обокрал охотников Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.

Шоу-бизнес Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.

Шоу-бизнес Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.

Происшествия В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.