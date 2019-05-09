Футбол

«Боруссия» установила рекорд БундеслигиЕвро-футбол.ру 13:13

Дортмундская "Боруссия" установила рекорд Бундеслиги.
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«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги

Евро-футбол.ру13:13

«Боруссия» сократила до 2 очков отставание от «Баварии» за тур до окончания бундеслиги

Матч ТВ11:30

«Боруссия» Д — «Фортуна». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч 33 тура чемпионата Германии 11 мая 2019 года

LiveSport.ru09 мая в 21:57

Дортмундская «Боруссия» одолела «Фортуну» в домашнем матче Бундеслиги

Чемпионат11:28

Дортмундская «Боруссия» за тур до конца сократила отставание от «Баварии» до 2 очков

Sports.ru11:30

«Боруссия» сократила отставание от «Баварии». Чемпион Германии определится в последнем туре

Sport24.ru11:28

«Боруссия» Дортмунд - «Фортуна»: теоретические чемпионы

Все про Спорт ру09 мая в 15:03
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Гаджеты

Появилось новое изображение экшн-камеры DJI Osmo

Обновлено в 05:17
Общество

В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году.
Обновлено в 12:52
Наука

Привести в норму давление и омолодить сосуды поможет бег

Все исследуемые люди были начинающими марафонцами. Так вот, выяснилось, что также помолодели их сосуды после регулярного бега.
Обновлено вчера в 05:28
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес

Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»

Обновлено в 16:56
Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Музыка

Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено в 06:10
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Футбол

Франк Лебеф: «Я не уважаю Суареса и рад его вылету из Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф заявил, что ему противно поведение уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса на футбольном поле.
Обновлено в 11:04
Общество

Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Наука

Ученые создали «умную пижаму» для лечения нарушений сна

Американские ученые разработали «умную пижаму», которая отслеживает дыхание, частоту пульса и позу человека во сне.
Обновлено в 10:31
Политика

Экс-президент Судана признал себя виновным в коррупции

Политик признал себя виновным в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денежных средств.
Обновлено в 13:14
Общество

Россиян заставят пользоваться электроприборами по расписанию

Начиная с июля 2019 года, российские энергетики введут систему, которая позволит экономить электроэнергию, а значит — и сократить оплату по ней в определённые часы.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Предчувствие ветра петербургские деревья передают стоящим машинам

Позже в группе появилось ещё одно сообщение из того же района. На улице Кибальчича цветущая черёмуха накрыла стоящую во дворе легковушку.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие

Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

Обновлено в 18:07
Культура

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Авто

Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки

Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой

Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку

Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку. Она считает, что Томас Маркл был ужасным отцом.
Обновлено в 12:37
Происшествия

На Камчатке медведь обокрал охотников

Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике

На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой

Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено в 15:22
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Шоу-бизнес

Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера

Обновлено в 16:00
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Боруссия
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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