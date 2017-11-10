Футбол
«Боруссия» собирается вернуть ХуммельсаSport24.ru вчера в 21:31
Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» собирается вернуть в клуб защитника Матса Хуммельса, выступающего за «Баварию», сообщает Sport Bild. Согласно данным источника, представители дортмундского клуба уже начали переговоры с мюнхенцами.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:08, Вашингтон
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Здоровье
Диетологи рассказали об опасных свойствах томатного сока
Например, томатный сок может стать опасным для фигуры.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Под Пензой местные жители перекрыли трассу после массовой драки
Федеральную трассу М-5 перекрыли жители села Чемодановка 14 июня в Пензенской области после массовой драки с участием представителей местной цыганской общины, сообщает региональное издание «Пенза-Взгляд».
Обновлено вчера в 14:45
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Транспорт
Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse
В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Хоккей
НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса»
Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Культура
Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»
Обновлено в 08:03
Общество
В Петербурге обустроят новые общественные пространства
Еще одно общественное пространство на Петроградской стороне появится на набережной Карповки напротив Ботанического сада.
Обновлено в 09:22
Транспорт
Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов
В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Футбол
Божович хочет получить российское гражданство
Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».
Обновлено в 02:45
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Политика
Россия возложила надежду на трибунал ООН в деле по Керченскому проливу
В российском МИД надеются, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству России и Украины примет российскую сторону в деле по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу.
Обновлено в 10:16
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Архангельской области четверых полицейских заподозрили в избиении задержанного
Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) против четверых оперуполномоченных МВД по региону.
Обновлено в 09:53
Футбол
Месси — лучший игрок сезона по версии Squawka, Роналду не попал в топ-10
Полностью топ-10 от Squawka по итогам сезона выглядит так: 1. Лионель Месси («Барселона») 2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») 3. Бернарду Силва («Манчестер Сити») 4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») 5. Френки де Йонг («Аякс») 6. Садио Мане («Ливерпуль») 7. Эден Азар («Челси») 8. Мохамед Салах («Ливерпуль») 9. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») 10.
Обновлено в 09:38
Общество
Дольщики ЖК «Ижора Парк» начали бессрочную голодовку
Обновлено в 09:30