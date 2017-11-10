Футбол
Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть ХуммельсаЧемпионат вчера в 16:53
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс вернуться в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sport Bild. По информации источника, представители дортмундского клуба уже вступили в переговоры с «Баварией». Мюнхенский клуб проинформировал главного тренера Нико Ковача об интересе «Боруссии» к 30-летнему защитнику.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Медведчук предостерег Зеленского от превращения в Порошенко
По мнению Медведчука, вопреки оптимистичным ожиданиям украинцев в связи со сменой президента в результате победы Владимира Зеленского на выборах над прошлым президентом Петром Порошенко, пока ничего в лучшую сторону в стране не меняется.
Обновлено в 03:11
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
Футбол
Божович намерен получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
«Сан-Хосе» намерен предложить Карлссону контракт на 8 лет и $88 млн
«Сан-Хосе» — единственная команда лиги, которая может предложить Карлссону контракт на восемь лет.
Обновлено вчера в 10:42
Музыка
Алсу стала народной артисткой Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил троих артистов – певицу Алсу, солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова и основателя группы «Аргымак» Рината Рамазанова.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова, получившая угрозы, осталась без поддержки близких
Если бы все ограничивалось простыми словами, Хаматова вряд ли принимала бы это близко к сердцу, но некоторые недоброжелатели начали действовать более решительно.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Футбол
В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов
Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
СМИ: «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ньюкасла» Лонгстаффом
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа, информирует The Mirror.
Обновлено в 02:29
Технологии
Создатель Pokemon Go подал иск против мошенничающих в игре хакеров
Компания Niantic, производитель игры Pokemon Go, в которой пользователи соревнуются в ловле покемонов — персонажей одноименного японского сериала, — подала в суд на «ассоциацию хакеров» Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать в игре.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков
Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий
Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Православные христиане поминают усопших в Троицкую родительскую субботу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Авто
Jeep Renegade PHEV скоро представят публике
Автомобильный бренд Jeep в скором времени официально представит гибридную версию популярного внедорожника Jeep Renegade.
Обновлено в 03:18
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено 13 июня в 11:08
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
Обновлено в 04:36
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено вчера в 04:44