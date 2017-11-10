Футбол

Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть ХуммельсаЧемпионат вчера в 16:53

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс вернуться в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sport Bild. По информации источника, представители дортмундского клуба уже вступили в переговоры с «Баварией». Мюнхенский клуб проинформировал главного тренера Нико Ковача об интересе «Боруссии» к 30-летнему защитнику.
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«Боруссия» Дортмунд может вернуть защитника «Баварии» Хуммельса

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Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере Хуммельса

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