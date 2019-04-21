Футбол
«Боруссия» разгромила «Фрайбург» благодаря голу и двум передачам РойсаНева Спорт 12:09
В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» дома потерпел разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4. В составе победителей по мячу забили Жейдон Санчо с передачи Марко Ройса на 12-й минуте, Марко Ройс с передач Рафаэля Геррейро на 54-й минуте, Марио Гетце с передачи Марко Ройса на 79-й минуте и Пако Алькасер с пенальти на 87-й минуте.
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«Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч 30 тура чемпионата Германии 21 апреля 2019 года
LiveSport.ru19 апреля в 21:54
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