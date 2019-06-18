Футбол

«Боруссия» продлила контракт с ФавромСпорт-Экспресс 07:30

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба черно-желтых. Обновленный контракт 61-летнего специалиста рассчитан до июня 2021 года.
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Фавр продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Советский спорт07:34

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером

Матч ТВ07:35

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Фавром

Газета.Ru08:38

«Боруссия» продлила контракт с главным тренером

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Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Фавром

Sport24.ru07:19

«Боруссия» продлила контракт с Фавром

Спорт-Экспресс07:30

«Боруссия» Д продлила контракт с тренером Фавром до 2021 года

Sports.ru07:26
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