Футбол
«Боруссия» продлила контракт с ФавромСпорт-Экспресс 07:30
Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба черно-желтых. Обновленный контракт 61-летнего специалиста рассчитан до июня 2021 года.
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Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
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Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными
Обновлено в 07:30
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
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Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Происшествия
Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека
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Общество
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю
Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:35
Интернет
Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra
Обновлено в 06:18
Политика
Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса
В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
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Футбол
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Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
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Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
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Авто
Лимитированную серию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Лазарев ответил на слухи о себе неприличной фотографией
Музыкант Сергей Лазарев ответил на слухи о себе фотографией псов, которые справляют нужду на газоне.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Huawei продала более 1 млн смартфонов Honor 20 в Китае
Обновлено в 02:26
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В российском городе приземлился самолет НАТО
Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Германии приземлился на аэродроме в Кемерове.
Обновлено в 07:33
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Авто
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле
АвтоВАЗ с 1 июля текущего года поднимет рекомендованные розничные цены на весь (без исключения) модельный ряд Lada.
Обновлено в 08:28
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Авто
АвтоВАЗ повысил качество новых Lada 4x4
В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25