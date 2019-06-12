Футбол
«Боруссия» продала форварда Исака в «Реал Сосьедад»Евро-футбол.ру 13:42
"Боруссия" Дортмунд рассталась с центральным форвардом Александром Исаком, продав его в "Реал Сосьедад" за 8 млн евро. Вторую половину прошлого сезона 20-летний швед провел в "Виллем II", где в 16 матчах забил 13 мячей и оформил 7 ассистов.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика
МИД Молдавии отзывает посла в США
Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.
Обновлено в 12:32
Футбол
Российские клубы интересуются защитником «Гента» Бронном
Центральный защитник «Гента» Дилан Бронн может продолжить карьеру в России, сообщает MadeinFoot.
Обновлено в 12:12
Общество
Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение имени Айвазовского
Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение ему имени художника Ивана Айвазовского и День России, сообщает РИА Новости Крым.
Обновлено в 12:58
Футбол
Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»
Обновлено в 11:20
Экономика
Dassault Systemes приобретает Medidata за $5,8 млрд
Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes объявил в среду о покупке американской компании Medidata.
Обновлено в 09:00
Общество
В Петербурге 500 военных музыкантов исполнили «Полет шмеля»
Все вместе на Дворцовой площади военные оркестры исполнят знаменитое произведение "Полет шмеля". Будут задействованы 500 музыкантов.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша
Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
Обновлено в 12:17
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского
Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:39
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Дэниелом Джеймсом
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дэниелом Джеймсом.
Обновлено в 10:45
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Экономика
Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долги
Первым делом алименты Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»
Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Певец Шура продает зубы ради покупки квартиры
Обновлено в 12:57
Спорт
Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы
Директор велокоманды INEOS Дейв Брэйлсфорд сообщил, что четырёхкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум не выступит в гонке 2019 года из-за травмы.
Обновлено в 10:11
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла
Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Инопланетяне уже не таятся, совершая маневры вокруг МКС
Уфологи убеждены, что этот объект является кораблем инопланетян, который изучает работу космической станции.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В Петербурге задержали обнальщиков, заработавших 53 млн рублей
В Петербурге сотрудники ГУ МВД России задержали теневых банкиров, получивших более 50 млн рублей от обналичивания денежных средств.
Обновлено в 10:22
Кино
Люди и леди в черном
Обновлено в 04:04