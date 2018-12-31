Футбол
«Боруссия» продала Пулишича в «Челси» за 64 млн евро
«Боруссия» продала Пулишича в «Челси» за 64 млн евроSport24.ru05:17
«Челси» вернул 20-летнего Пулишича в «Боруссию» уже на правах аренды. Летом нападающий присоединится к лондонцам на постоянной основе. Сумма сделки составила 64 млн евро.
Sport24.ru05:17
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Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Очевидец рассказал о падении рекламного щита на людей в Петербурге
Сотрудник одного из магазинов, расположенных на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, рассказал о деталях инцидента с падением рекламного щита на прохожих.
Обновлено в 12:19
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в скором времени перестанет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске
Тело пятого погибшего в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске извлекли из-под завалов.
Обновлено 31.12.18 в 15:14
Хоккей
Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 12:08
Финансы
Украинскую «дочку» Сбербанка оштрафовали почти на $3,5 млн
Национальный банк Украины наложил штраф на Сбербанк (Киев), дочку одноименного российского госбанка, в размере 94,737 млн гривен ($3,42 млн по текущему курсу) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.
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Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
После победы в индивидуальной гонке на этапе "Тур де Ски" в Италии и бронзы в спринте в Швейцарии Лосенок (прозвище спортсмена) добился третьей медали за короткий срок - в масс-старте на 15 км в Германии.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Число погибших при обрушении в Магнитогорске достигло 19 человек
Тело девятнадцатого погибшего при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске извлечено из-под завалов, погибла женщина.
Обновлено в 05:35
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов
ФСБ разработала проект постановления правительства, который устанавливает требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы.
Обновлено в 09:35
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Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Контейнеры с опасными химикатами попали в Северное море
Обновлено в 10:40
Происшествия
МЧС не может установить местонахождение оставшихся под завалами в доме в Магнитогорске
Обновлено в 10:28
Происшествия
На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца
Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Спорт
16 стран требуют скорейшего решения WADA по статусу РУСАДА
Представители 16 антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением относительно ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка
Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Культура
СМИ сообщили о смерти Криса Кельми
Обновлено в 12:40
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
Обновлено в 05:32
Кино
Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет
Актер Владимир Иванович Дыховичный скончался в возрасте 30 лет.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 24
Найдено тело 24-й жертвы обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, судьба еще 17 человек остается неизвестной, сообщили в МЧС.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Экономика
Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%
Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели
Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Политика
На Украине запретили телеканал NewsOne
О прекращении трансляции телеканала NewsOne сообщил украинский провайдер "Ланет", который входит в десятку крупнейших в стране.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске превысило 25 человек
В ходе работ по разбору завалов обрушившегося дома в Магнитогорске спасатели извлекли из-под обломков тела еще двух человек, к настоящему моменту число погибших достигло 26.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Спасенного в Магнитогорске ребенка спецбортом доставили в Москву
Обновлено в 03:16
Авто
В России подорожали автомобили Lada
Концерн АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В среднем машины подорожали на 15–25 тыс. руб.
Обновлено в 11:24