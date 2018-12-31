Футбол

«Боруссия» продала Пулишича в «Челси» за 64 млн евро
Sport24.ru
05:17

«Челси» вернул 20-летнего Пулишича в «Боруссию» уже на правах аренды. Летом нападающий присоединится к лондонцам на постоянной основе. Сумма сделки составила 64 млн евро.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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