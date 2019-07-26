Футбол
«Боруссия» предлагает за Малкома 42 млн евроSoccer.ru вчера в 17:08
Полузащитник «Барселоны» Малком может продолжить карьеру в «Боруссии Дортмунд». Сообщается, что дортмундцы ведут переговоры с руководством каталонского клуба о трансфере бразильца за 42 млн евро.
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Игрок «Барселоны» Малком может перейти в дортмундскую «Боруссию» за 42 млн евро
Sport24.ruвчера в 18:21
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На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
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Моряки задержанного танкера прибыли в Москву
Экипаж задержанного на Украине в порту Измаил российского танкера, прибыл в Москву, сообщает ТАСС.
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Происшествия
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В четверг, 25 июля на незаконной свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной в Невском районе нашли множество копий паспортов петербуржцев.
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Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
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Почеттино извинился перед «Манчестер Юнайтед»
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Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка
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Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ
Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Происшествия
Неизвестные напали с ножами на двух футболистов лондонского «Арсенала»
Обновлено вчера в 19:25
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Теннис
Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале вслед за Федерером
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс-1000» в канадском Монреале.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Экономика
Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
В полуфабрикаты станут добавлять хитин насекомых, пишут СМИ. Более того, новая пищевая добавка уже в разработке.
Обновлено 23 июля в 04:15
Политика
США попросили Турцию не использовать российские С-400
США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.
Обновлено вчера в 14:44
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Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Кино
Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»
Лента выйдет в прокат 24 октября. Картина «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышла в 2009 году.
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Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 04:55
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
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Авто
«Автотор» заключил контракт на проектирование нового завода
Калининградский завод «Автотор» заключил контракт с немецким концерном Dürr на проектирование нового завода в рамках реализации специнвестконтракта.
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено вчера в 09:40