Футбол

Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию» ДБомбардир.ру 17:46

2 фото
Вингер «Барселоны» Малком попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщает Goal.com. По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 22-летнего футболиста за 42 миллиона евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игрок «Барселоны» Малком может перейти в дортмундскую «Боруссию» за 42 млн евро

Sport24.ru18:21

Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию»

Матч ТВ18:45

Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Малкома

Спорт-Экспресс14:35

Малком может перейти из «Барселоны» в «Боруссию» Д

Бомбардир.ру17:46

«Боруссия» предлагает за Малкома 42 млн евро

Soccer.ru17:08

«Боруссия» Д ведёт переговоры с «Барселоной» о трансфере Малкома

Чемпионат14:37

Малком может перейти в «Боруссию» Дортмунд за 42 млн евро

Sports.ru16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Политика

ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации в Черном море

ООН в связи с захватом российского танкера Службой безопасности Украины призвала стороны действовать в рамках международного права и избегать эскалации в районе Черного моря.
Обновлено в 12:46
Здоровье

ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С

Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке

Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

Россия сократила долю доллара США во внешней торговле

Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.
Обновлено в 05:05
Единоборства

Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой

Обновлено в 14:46
Армия и оружие

Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее

Обновлено в 19:33
Происшествия

Убийство женщины на глазах у детей в Подмосковье попало на видео

Обновлено в 16:31
Политика

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400

Обновлено в 16:39
Футбол

Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере

Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Политика

Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса

Обновлено в 19:21
Футбол

Жано Ананидзе: «Слова Черенкова стали моим стимулом в жизни»

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе рассказал о своих воспоминаниях о бывшем футболисте красно-белых Федоре Черенкове.
Обновлено в 04:08
Политика

Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко

Обновлено в 18:14
Политика

Австрия объявила в розыск «сотрудника ГРУ Игоря Зайцева»

Прокуратура Зальцбурга объявила в розыск 65-летнего россиянина Игоря Зайцева, который якобы является сотрудником ГРУ и занимался шпионажем против Австрии.
Обновлено в 17:08
Экономика

Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета

Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.
Обновлено в 09:26
Политика

В команде Зеленского заявили о «независимом Крыме»

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» и «независимости» Крыма.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Валерия выступила в Баку в космическом образе

Обновлено в 19:21
Происшествия

Шимпанзе откусил руку смотрителю французского зоопарка

Обновлено в 19:53
Экономика

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
Обновлено в 19:25
Политика

В Финляндии Клинтону подарили его собственный саксофон

Сорок второй президент США Билл Клинтон, находящийся с частным визитом в Финляндии, выступил в четверг вечером в городе Мариехамн, центральном городе Аландских островов, с лекцией, посвященной изменению климата, и получил в подарок собственный саксофон, приобретенный ранее на аукционе миллионером Андерсом Виклофом (Anders Wiklöf).
Обновлено в 14:27
Общество

Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»

Обновлено в 15:13
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Экономика

Ритейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежей

Российские ритейлеры намерены бойкотировать Систему быстрых платежей, запущенную ЦБ РФ. Об этом сообщила газета «Ведомости».
Обновлено в 02:56
Политика

Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения

У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Происшествия

Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Обновлено в 16:17
Гаджеты

Питерский Android-шпион Monokle снимает фото и записывает видео

Monokle также записывает экран, когда пользователь вводит пароли.
Обновлено в 01:55
Футбол

Рыбусь: «Локомотив» поедет на стадион ЦСКА только за тремя очками

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Космос

В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Здоровье

В Нижегородской области в два раза выросло число присасываний клещей

Пока большинство нижегородцев наивно полагали, что сезон активности клещей подходит к концу, они пошли в атаку - за последнюю неделю число обращений с присасыванием клещей выросло в два раза.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован

Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей.
Обновлено в 05:06
ещё по теме
Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное