Футбол
Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в ДортмундеМатч ТВ 04:58
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Сообщается, что немецкий клуб намерен в ближайшее время приступить к переговорам с руководством лондонского клуба.
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