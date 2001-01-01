Футбол

«Боруссия» поборется за полузащитника «Челси»Евро-футбол.ру 05:12

Хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой находится с сфере интересов дортмундской "Боруссии". По данным The Telegraph, "шмели" собираются в ближайшее время вступить в переговоры с руководством "пенсионеров".
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«Боруссия» Д интересуется Хадсоном-Одои

Sports.ru00:11

Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Хадсона-Одои

Чемпионат03:32

Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Дортмунде

Матч ТВ04:58

«Боруссия» не собирается продавать Санчо за сумму менее чем 100 млн фунтов

Soccer.ru04:15

Молодая звезда «Челси» привлекла внимание «Боруссии»

Sport.ru05:14

Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Дортмунде

Sportbox.RU04:58

«Боруссия» поборется за полузащитника «Челси»

Евро-футбол.ру05:12
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Общество

Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде

Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Политика

Назарбаев не советовался по поводу преемника с Путиным — Песков

Политик Нурсултан Назарбаев, покинувший 19 марта пост президента Казахстана, перед принятием решения по кандидатуре преемника не советовался с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:44
Наука

ВОЗ предложила создать глобальный реестр экспериментов по редактированию людей

Прежде всего экспертный комитет из 18 ученых и специалистов по биоэтике заключил, что на данный момент «безответственно переходить к клиническим приложениям редактирования генома клеток зародышевой линии человека».
Обновлено вчера в 04:50
Политика

S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»

Обновлено в 00:50
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Экономика

«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов

Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Кино

Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым

Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

В интернете появилось видео учений Су-35С в Сирии

Один из российских телеканалов опубликовал видеозапись учений пилотов истребителей Су-35С.
Обновлено в 07:21
Экономика

В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире

Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Общество

Гидрометцентр России прогнозирует жаркий август в Петербурге

Гидрометцентр России опубликовал прогноз, согласно которому Санкт-Петербург в августе ждет аномальная жара.
Обновлено в 07:47
Финансы

Сбербанк прогнозирует укрепление курса рубля сегодня до 63.50

Решение ФРС повысит спрос на рисковые активы Федеральная резервная систему США смягчила риторику, как и ожидали аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.
Обновлено в 07:33
Общество

Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года

В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

США потратят $6 млрд для модернизации танка M-1 Abrams

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в течение ближайших трех лет для модернизации танка M-1 Abrams будет выделено около 6 млрд долларов, что почти в два раза превышает сумму, выделенную при бывшем президенте Бараке Обаме.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко

Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Происшествия

Бывший саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет колонии

Обновлено в 06:41
Политика

Лавров пообещал оценить выборы президента Украины по их результатам

Россия посмотрит на конкретные результаты выборов президента Украины и по достоинству их оценит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:56
Спорт

Японцы смотрят даже тренировки Юдзуру Ханю на большом экране

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Общество

Более трети россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав

Больше трети россиян (37%) в 2018 году сталкивались с нарушениями потребительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:53
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Футбол

Кудряшов рассказал, как оказался в турецком клубе

Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Обновлено вчера в 07:38
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 06:28
Культура

Песков поужинал с Джоном Траволтой

Обновлено в 02:50
Происшествия

В Крыму школьница умерла от отравления лекарством

Обновлено в 07:03
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Почти 28 млн рублей украли злоумышленники из банковской ячейки в Москве.
Обновлено в 02:10
Общество

Правительство предложило повысить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство России разработало законопроект, который предлагает увеличить максимальные выплаты за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 07:29
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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