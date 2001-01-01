Футбол
«Боруссия» поборется за полузащитника «Челси»Евро-футбол.ру 05:12
Хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой находится с сфере интересов дортмундской "Боруссии". По данным The Telegraph, "шмели" собираются в ближайшее время вступить в переговоры с руководством "пенсионеров".
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Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Политика
Назарбаев не советовался по поводу преемника с Путиным — Песков
Политик Нурсултан Назарбаев, покинувший 19 марта пост президента Казахстана, перед принятием решения по кандидатуре преемника не советовался с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:44
Наука
ВОЗ предложила создать глобальный реестр экспериментов по редактированию людей
Прежде всего экспертный комитет из 18 ученых и специалистов по биоэтике заключил, что на данный момент «безответственно переходить к клиническим приложениям редактирования генома клеток зародышевой линии человека».
Обновлено вчера в 04:50
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Обновлено в 00:50
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Экономика
«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов
Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Кино
Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым
Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
В интернете появилось видео учений Су-35С в Сирии
Один из российских телеканалов опубликовал видеозапись учений пилотов истребителей Су-35С.
Обновлено в 07:21
Экономика
В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире
Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Общество
Гидрометцентр России прогнозирует жаркий август в Петербурге
Гидрометцентр России опубликовал прогноз, согласно которому Санкт-Петербург в августе ждет аномальная жара.
Обновлено в 07:47
Финансы
Сбербанк прогнозирует укрепление курса рубля сегодня до 63.50
Решение ФРС повысит спрос на рисковые активы Федеральная резервная систему США смягчила риторику, как и ожидали аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.
Обновлено в 07:33
Общество
Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
США потратят $6 млрд для модернизации танка M-1 Abrams
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в течение ближайших трех лет для модернизации танка M-1 Abrams будет выделено около 6 млрд долларов, что почти в два раза превышает сумму, выделенную при бывшем президенте Бараке Обаме.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Политика
Лавров пообещал оценить выборы президента Украины по их результатам
Россия посмотрит на конкретные результаты выборов президента Украины и по достоинству их оценит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:56
Спорт
Японцы смотрят даже тренировки Юдзуру Ханю на большом экране
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Общество
Более трети россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав
Больше трети россиян (37%) в 2018 году сталкивались с нарушениями потребительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:53
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Футбол
Кудряшов рассказал, как оказался в турецком клубе
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги
Обновлено вчера в 07:38
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Крыму школьница умерла от отравления лекарством
Обновлено в 07:03
Происшествия
Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей
Почти 28 млн рублей украли злоумышленники из банковской ячейки в Москве.
Обновлено в 02:10
Общество
Правительство предложило повысить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство России разработало законопроект, который предлагает увеличить максимальные выплаты за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 07:29