Футбол

«Боруссия» официально объявила о выкупе Алькасера у «Барселоны»
Чемпионат
09:21

Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на нападающего Пако Алькасера, сообщает официальный сайт немецкого клуба. «Боруссия» воспользовалась опцией о возможном выкупе 25-летнего футболиста в арендном соглашении с каталонцами.
Чемпионат09:21

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«Боруссия» объявила о выкупе Алькасера из «Барселоны»

RT на русском09:41

Алькасер стал игроком дортмундской «Боруссии» до 2023 года. Клуб решил выкупить его у «Барселоны»

Sport24.ru09:17

СМИ анонсировали выкуп «Боруссией» арендованного у «Барселоны» футболиста

РБК08:55

«Боруссия» официально объявила о выкупе Алькасера у «Барселоны»

Чемпионат09:21

Алькасер 25 ноября станет полноценным игроком дортмундской «Боруссии»

Евро-футбол.ру09:17

«Боруссия» выкупила Алькасера у «Барселоны»

Спорт-Экспресс09:13

«Боруссия» Д объявит о выкупе Алькасера у «Барселоны» в воскресенье

Sports.ru07:25
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Пако Алькасер
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Барселона», на правах аренды выступающий за дортмундскую «Боруссию», и сборной Испании.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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