Футбол
«Боруссия» одержала победу над «РБ Лейпцигом» в матче БундеслигиREGNUM 14:25
19 января между коллективами «Ред Булл Лейпциг» и «Боруссия» (Дортмунд) на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «шмелей».
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Происшествия
Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток
Нагатинский суд Москвы на трое суток продлил срок задержания Насте Рыбке (настоящее имя Анастасия Вашукевич), задержанной в четверг в аэропорту Шереметьево в рамках возбужденного уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:14
Космос
Ракета-носитель Delta IV-Heavy вывела на орбиту секретный спутник США
Американская ракета-носитель Delta IV-Heavy успешно вывела на орбиту секретный спутник, «имеющий важное значение для национальной безопасности США».
Обновлено в 17:38
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Политика
Трамп предложил план по завершению шатдауна
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме представил план по восстановлению работы правительства страны.
Обновлено в 16:41
Общество
В Москве почти 270 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях
Около 270 тысяч граждан в Москве приняли участие в крещенских купаниях в ночь на субботу, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда
Инцидент произошел возле здания суда на улице Бишоп вечером в субботу, 19 января. После взрыва полиция закрыла улицу.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Полиция применила водомет против протестующих в Париже
Обновлено в 11:49
Происшествия
Пожар произошел на дебаркадере на Москве-реке
Обновлено в 16:44
Происшествия
Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски
Обновлено в 10:44
Общество
В Сербии прошли антиправительственные акции протеста
В нескольких городах Сербии прошли антиправительственные акции протеста.
Обновлено в 17:07
Общество
Умер самый богатый человек Филиппин
Обновлено в 00:31
Спорт
Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым
На 34-м году жизни скончался двукратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин. Спортсмена нашли мертвым у себя дома.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров
Обновлено в 08:17
Авто
Представлен обновлённый Ford Mondeo
Обновлено вчера в 10:21
Общество
Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу
Обновлено в 12:14
Происшествия
Во Франции около 50 «желтых жилетов» ворвались в тюрьму, сообщили СМИ
Порядка 50 "желтых жилетов" ворвались в субботу на территорию тюрьмы в городе Дижон на востоке Франции, требуя "освободить своих товарищей", сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:27
Авто
Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу
Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Общество
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован второй снимок.
Обновлено в 08:24
Общество
Из-за снегопадов в США отменены две тысячи рейсов
Обновлено в 09:50
Авто
Названы Топ-15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы
Лидером рейтинга стал Toyota Highlander: по статистике, 18,5% первых владельцев кроссовера не расстаются с ним более 15-ти лет.
Обновлено в 07:56
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Происшествия
«Желтые жилеты» в Бельгии атаковали группу журналистов
В бельгийском городе Намюр "желтые жилеты" атаковали журналистов телеканала RTL, бравших интервью во время демонстрации.
Обновлено в 16:27
Наука
Ученые обнаружили живые организмы в подледном озере Антарктиды
На протяжении многих веков подледное озеро Мерсер не имело сообщений с внешним миром, поэтому участники экспедиции были удивлены наличию множества живых организмов в водоеме.
Обновлено в 01:29
Космос
Рогозин сообщил о готовности «Роскосмоса» создать сверхтяжёлую ракету
«Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Махачкале в результате пожара погибла девушка-подросток
Обновлено в 15:00
Происшествия
Пожар в жилом доме в центре Самары: три человека погибли
В субботу, 19 января, в Самаре три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме в центре города.
Обновлено в 15:41
Интернет
Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook
«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено в 14:13
Футбол
Моуринью сообщил, что отклонил три предложения о тренерской работе
Обновлено в 15:40