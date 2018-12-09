Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Штутгарт» в матче 14-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами в составе «Боруссии» отличились Раффаэл, Бенжамен Павар и Флориан Нойхаус.
Матч ТВ13:55
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Футбол
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Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»
Завершились три матча 15-го тура Серии А. В одном из них «Удинезе» принимал «Аталанту» и потерпел поражение со счетом 1:3. В составе команды из Бергамо хет-трик оформил колумбийский нападающий Дуван Сапата.
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Месси купил самолет за 15 миллионов долларов
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Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком в ноябре
Болельщики московского «Локомотива» определили лучшего игрока в составе своей команды по итогам ноября.
Обновлено в 09:36