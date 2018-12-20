Футбол

Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперников
Еженедельник Футбол
вчера в 16:33

Зеленый цвет «Напоминает глобальную рекламу абсента», — подумала я, увидев огромную зеленую светящуюся махину под названием «Боруссия Парк». Стадион небольшой, на матче присутствовало чуть меньше 50 тысяч человек, но ярко-зеленый цвет наводит страх и на фанатов соперника, и на своих.
Еженедельник Футболвчера в 16:33

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Боруссия
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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