Футбол
Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперников
Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперниковЕженедельник Футболвчера в 16:33
Зеленый цвет «Напоминает глобальную рекламу абсента», — подумала я, увидев огромную зеленую светящуюся махину под названием «Боруссия Парк». Стадион небольшой, на матче присутствовало чуть меньше 50 тысяч человек, но ярко-зеленый цвет наводит страх и на фанатов соперника, и на своих.
Еженедельник Футболвчера в 16:33
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«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Штутграт» и обошла «Баварию» в турнирной таблице
Спорт-Экспрессвчера в 14:00
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Футбол
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Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Лёв: Озил не хочет общаться с нами, причин не знаю
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Обновлено в 01:30
Футбол
Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр).
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«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»
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Ришарлисон может сменить Суареса в «Барселоне»
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес «Барселона», сообщает Daily Star.
Обновлено в 01:17
Футбол
«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»
"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Тибо Куртуа: «Встречный ветер осложнил нам игру»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги победного матча с «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.
Обновлено в 01:54