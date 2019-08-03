Футбол

«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок ГерманииRT на русском вчера в 16:35

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
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