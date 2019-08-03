Матч за Суперкубок Германии открывал футбольное действо Германии сезона-2019/20. Разыгрывали его лучшие немецкие команды последних лет. Мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Баскетбол В МЛС установлен рекорд посещаемости Матч был примечателен еще тем, что на нем установлен рекорд посещаемости регулярного чемпионата.

Общество Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Происшествия Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.

Происшествия Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.

Кино «Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре престолов» "Союзмультфильм" предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по "Игре престолов", стилизованных под работы студии.

Происшествия Российские туристы из болгарского Бургаса вылетели в Москву Российские туристы, которые из-за проблем с самолетами авиаперевозчика Bulgaria Air были вынуждены провести больше суток в Бургасе, наконец-то, вылетели в Москву.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Происшествия Конфликт у кафе «Учкудук» на Васильевском закончился стрельбой В минувшую субботу, 3 августа ссора и драка рядом с кафе «Учкудук» на Васильевском острове закончились стрельбой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Происшествия В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.

Футбол Эвра получал письма с угрозами после конфликта с Суаресом Суарес был оштрафован и дисквалифицирован на восемь матчей. Я получал много писем, меня грозились убить.

Политика Путин повысил предельный возраст службы в МВД РФ Президент России Владимир Путин повысил предельный возраст службы сотрудников министерства внутренних дел.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Авто Составили ТОП-3 лучших бронированных автомобилей Портал «Военное дело» поделился информацией о самых интересных бронированных машинах.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об убийстве подростка Румынский министр образования Екатерина Андронеску была уволена из-за некорректных высказываний о похищенной и убитой 15-летней девочке.

Здоровье Врач рассказал о правилах загара топлес Врач-маммолог, кандидат медицинских наук Сергей Коневский рассказал, каких правил стоит придерживать, если загорать совершенно обнаженной.

Космос Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.

Армия и оружие На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора» На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.

Политика ЕС выразил надежду на освобождение всех задержанных на акции 3 августа Евросоюз надеется, что 600 участников несанкционированной акции, задержанных сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены немедленно, заявила в Twitter Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Футбол «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии «Ливерпуль» в своей истории пятнадцать раз становился обладателем Суперкубка Англии, последний раз подопечные Юргена Клоппа побеждали в этом турнире в 2006 году.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.