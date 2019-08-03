Футбол
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок ГерманииЕвро-футбол.ру вчера в 16:24
Матч за Суперкубок Германии открывал футбольное действо Германии сезона-2019/20. Разыгрывали его лучшие немецкие команды последних лет. Мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
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Баскетбол
В МЛС установлен рекорд посещаемости
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Происшествия
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Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
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В минувшую субботу, 3 августа ссора и драка рядом с кафе «Учкудук» на Васильевском острове закончились стрельбой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
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Футбол
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Суарес был оштрафован и дисквалифицирован на восемь матчей. Я получал много писем, меня грозились убить.
Обновлено в 05:16
Футбол
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Армия и оружие
20 тыс. зрителей собрались в первый день Армейских игр в Китае
В Китае в первый день Армейских игр пришли более 20 тысяч зрителей, информирует пресс-центр игр.
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Авто
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Портал «Военное дело» поделился информацией о самых интересных бронированных машинах.
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Румынский министр образования Екатерина Андронеску была уволена из-за некорректных высказываний о похищенной и убитой 15-летней девочке.
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Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
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На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора»
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С Шюррле в меньшинстве: «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:45
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ЕС выразил надежду на освобождение всех задержанных на акции 3 августа
Евросоюз надеется, что 600 участников несанкционированной акции, задержанных сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены немедленно, заявила в Twitter Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
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«Ливерпуль» в своей истории пятнадцать раз становился обладателем Суперкубка Англии, последний раз подопечные Юргена Клоппа побеждали в этом турнире в 2006 году.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
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Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
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Названы самые быстрые автомобили Mazda
Обновлено в 00:48