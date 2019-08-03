Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Общество Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.

Происшествия Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве Пять человек было госпитализировано в ходе несогласованной акции, которая прошла накануне в столице.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий на детей до трех лет Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому предусмотрены выплаты пособий семьям на первого или второго ребенка, а также продлевает выплаты на детей для ряда семей до возраста трех лет.

Общество В приамурском селе началась эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы В селе Усть-Ивановка Амурской области началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы на реке Зея.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Политика Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Футбол Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за «Зенит» Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Общество На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Наука В лаборатории создали искусственное Солнце Специалисты в лабораторных условиях создали копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды.

Политика ЦИК отказал в удовлетворении жалобы выдвиженца в Мосгордуму Лисицы Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы кандидата Константина Лисицы на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Футбол Гендиректор ФК «Зенит» назвал пропущенный мяч в матче с «Краснодаром» недоразумением "Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Гости открыли счет благодаря автоголу защитника питерцев Дугласа Сантоса на 80-й минуте игры, но сине-бело-голубые ушли от поражения благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время.

Происшествия Российские туристы застряли в Болгарии Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air.

Шоу-бизнес Дочь Максима Виторгана показала фото с Нино Нинидзе Максим Виторган отдыхает в Одессе с Нино Нинидзе. К слову, актер очень трепетно относится к своим детям и регулярно с ними проводит время.

Общество Сбой произошел в работе Instagram В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге два человека погибли в Skoda, загоревшейся после ДТП Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 августа водитель и два пассажира автомобиля Skoda погибли на востоке Ленинградской области в результате столкновения их машины с грузовым автомобилем КамАЗ.

Финансы Центробанк резко поднял курсы валют Курс евро вырос на 1 рубль 24 копейки — до 71,71.

Политика Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.

Общество Политолог прокомментировал несанкционированный митинг в Москве Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT результаты прошедшей в Москве 3 августа несанкционированной акции.

Политика Силуанов оценил ввод США новых санкций в отношении России Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов дал комментарий по поводу решения США о введении новых пакета санкций против России.