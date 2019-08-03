Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок ГерманииRT на русском 16:35
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом у «Газпром Арены»
Обновлено в 18:11
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Гаджеты
В MIUI 11 появится неожиданная функция
Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
Обновлено в 03:37
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено в 17:37
Авто
Составлен ТОП-5 представленных в первом полугодии 2019 года авто
Как сообщает издание speedme.ru, в первом полугодии этого года на рынок вышел гибридный седан Lexus ES 300h.
Обновлено в 01:41
Спорт
Устюгов стал третьим в спринте на фестивале Blink
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте на международном фестивале Blink.
Обновлено в 15:38
Политика
Американцы положительно оценили военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest Главный морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, который прошел в Петербурге 28 июля.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Техасе поддержал новозеландского стрелка
Подозреваемый в стрельбе в техасском торговом центре Wallmart Патрик Крузиос накануне атаки опубликовал в Twitter манифест в поддержку теракта в новозеландской мечети.
Обновлено в 19:11
Общество
Беглов пообещал поддержать садоводов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 11:02
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Экономика
В России начал действовать закон о страховании жилья от ЧС
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:15
Авто
Curtiss представили электробайк с фантастическим дизайном
После преобразования компании из Confederate в Curtiss, американский производитель создал линейку электробайков, дизайн которых был вдохновлен древнегреческой мифологией.
Обновлено в 06:57
Хоккей
«Сочи» по буллитам обыграл рижское «Динамо»
Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над рижским «Динамо» в товарищеской игре.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Авто
Самый мощный Mercedes Actros появился в России
В России появился трехосный тягач Mercedes Actros с самым мощным в линейке двигателем.
Обновлено в 06:31
Игры
Роскомнадзор заблокировал сайт G2A в России после жалобы Alawar
Сайт G2A заблокировали на территории России после жалобы издательства Alawar.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В подмосковном лагере отравились семь детей
Обновлено в 10:55
Политика
Соратник Джонсона заявил о неспособности парламента остановить Brexit
30 июля министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство покинет европейское сообщество 31 октября не зависимо от того, договорятся стороны об условиях Brexit или нет.
Обновлено в 20:23
Футбол
Гендиректор ФК «Спартак» сообщил, что Гус Тил познакомился с командой и тренером
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн сообщил, что полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил познакомился с московской командой и ее главным тренером Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:48
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено 01 августа в 12:46
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено в 15:19
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Космос
Роскосмос перенес запуск второго метеоспутника «Арктика-М»
Представители Роскосмоса решили перенести на два года запуск второго метеорологического спутника "Арктика-М", который должен служить для мониторинга климата и окружающей среды на севере.
Обновлено в 20:08
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцы напрасно исключают из рациона
В день можно употребить примерно 10–30 г качественного продукта, пишет «Волгоградская правда.ру». Квашеную капусту часто недооценивают.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
Обновлено в 12:30