Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок ГерманииRT на русском 16:35
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
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С 1 сентября расширится пакет документов, которые необходимы россиянам для получения финской визы.
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Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов
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Обновлено в 09:35
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Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
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Происшествия
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Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Экономика
Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
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Обновлено в 12:11
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Обновлено в 05:08
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Сергей Семак: «„Зенит“ должен был выигрывать»
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Обновлено в 16:55