Футбол

«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок ГерманииRT на русском 16:35

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
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