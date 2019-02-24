Футбол

«Боруссия» обыграла «Байер» в матче БундеслигиRT на русском 14:12

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над леверкузенским «Байером» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Победу «Боруссии» принесли голы Дан-Акселя Загаду, Джейдона Санчо и Марио Гётце.
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