Футбол
«Боруссия» Д объявила о переходе Торгана АзараMetaratings 08:24
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской «Боруссии». Как сообщает Sport Bild, за 26-летнего хавбека сборной Бельгии «шмели» заплатили €25 млн без учёта возможных бонусов. Контракт Азара с дортмундским клубом рассчитан до 2024 года.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Футбол
«Краснодар» подписал датского полузащитника «Зволле»
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Стало известно, что родственники Юлии Началовой сделают с ее вещами
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта. Сейчас родные артистки задумались над судьбой ее личных вещей.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплый июнь
По прогнозам синоптиков, начало лета на территории Подмосковья сулит температуры выше средней нормы, так что нам стоить ожидать 25-30 градусов тепла.
Обновлено в 06:35
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Политика
Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдуме
Референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести Владимир Зеленский - внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:14
Религия
Администрация президента: конфликт в Екатеринбурге исчерпан
Замглавы администрации президента России по делам национальностей Магомедсалам Магомедов сегодня на совещании в уральском полпредстве прокомментировал противостояние в сквере у театра драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:37
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Канцлер Австрии заявил о формировании переходного правительства
Ранее президент заявил, что принимает прошение об отставке министров от АПС за исключением главы МИД Карин Кнайсль.
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие
Инопланетяне, не таясь, продемонстрировали свои технологии, имеющиеся кадры специалисты считают пугающим предупреждением
Эксперты считают, что пришельцы готовятся к уничтожению нашей планеты, а идеально-круглый НЛО является своеобразным оружием, которое при проникновении в недра земли, нанесет урон планете.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
В Донбассе боевик 30-й бригады ВСУ дезертировал с автоматом АК-74
Военнослужащий 30-й бригады ВСУ дезертировал из зоны проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") в Донбассе, взяв с собой автомат АК-74 с боекомплектом.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Москве осужден киллер из 90-х, ошибочно расстрелявший автомеханика вместо бизнесмена
Суд в Москве приговорил к 9,5 года колонии киллера из 90-х Роберта Березина, по ошибке расстрелявшего водителя вместо бизнесмена.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei
Корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями прекратит сотрудничество с китайской Huawei, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 16:16
Путешествия
Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей
Крымские пляжи в этом году удивят отдыхающих высокими стандартами и сервисом, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Авто
Opel опубликовал официальные снимки нового Opel Corsa
В Сети появились свежие шпионские снимки малолитражного хэтчбека Opel Corsa следующего поколения.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье
Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае.
Обновлено в 08:28