Футбол

«Боруссия» Д объявила о переходе Торгана АзараMetaratings 08:24

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской «Боруссии». Как сообщает Sport Bild, за 26-летнего хавбека сборной Бельгии «шмели» заплатили €25 млн без учёта возможных бонусов. Контракт Азара с дортмундским клубом рассчитан до 2024 года.
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