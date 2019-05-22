Футбол
«Боруссия» объявила о переходе Торгана АзараSportbox.RU 05:33
Нападающий Торган Азар перешел в дортмундскую «Боруссию» из одноименного менхенгладбахского клуба. Соглашение между сторонами рассчитано на пять сезонов. Оно будет действовать до лета 2024 года.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получит роскошный интерьер
Известная южнокорейская компания KIA начала дорожные испытания обновленного кроссовера, который построен на основе популярного Hyundai Creta.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Экономика
Топилин рассказал о ситуации на рынке труда в России
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной, отмечается тренд на снижение безработицы.
Обновлено в 09:30
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Общество
Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма
Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:46
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Более 300 литров топлива вытекло на МКАД
Обновлено в 09:50
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Наука
На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 09:59
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Компания Microsoft отправила письмо китайскому производителю техники о том, что она прекращает сотрудничество с Huawei в связи с внесением компании в «черный список».
Обновлено в 03:12
Происшествия
Во Владимирской области началась контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России
Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Кино
Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером
Ксения Собчак взяла интервью у Ларса фон Триера для своего ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак!»
Обновлено в 09:00
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Космос
Российские космонавты проверят обшивку МКС
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время следующего выхода в открытый космос возьмут пробы с поверхности Международной космической станции (МКС) для оценки возможных микроповреждений обшивки.
Обновлено в 06:05
Здоровье
В РФ за последние 10 лет зафиксирован рост заболеваемости раком
Показатели заболеваемости от злокачественных новообразований в Российской Федерации выросли на 23,7% за последние 10 лет.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Политика
Украина решила выйти из ряда соглашений в рамках СНГ
Напомним, в январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы
Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру после родов
Некоторые обратили внимание на то, что у Регины после родов увеличилась грудь, сообщает Obozrevatel.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Соловьев жестко объяснил Трюхану, что ждет ВСУ при попытке взять Донбасс за несколько дней
Украинский дипломат Вадим Трюхан заявил о способности ВСУ взять Донбасс за считанные дни.
Обновлено в 06:59