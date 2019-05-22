Футбол

«Боруссия» объявила о переходе Торгана АзараSportbox.RU 05:33

Нападающий Торган Азар перешел в дортмундскую «Боруссию» из одноименного менхенгладбахского клуба. Соглашение между сторонами рассчитано на пять сезонов. Оно будет действовать до лета 2024 года.
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«Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара

Матч ТВ05:33

Торган Азар: «Дортмунд – топ-клуб с невероятными фанатами»

Sports.ru05:51

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара

Sport24.ru05:29

Азар – о переходе в дортмундскую «Боруссию»: Это топ-клуб с невероятными болельщиками

Советский спорт06:11

Торган Азар: горд перейти в дортмундскую «Боруссию», это топ-клуб

Чемпионат05:37

Торган Азар горд стать игроком дортмундской «Боруссии»

Спорт-Экспресс05:14

Торган Азар перешел в дортмундскую «Боруссию»

РИА Новости05:31
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
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РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

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Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной, отмечается тренд на снижение безработицы.
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Обновлено в 09:46
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Ростовский суд арестовал замгубернатора области Сергея Сидаша

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Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
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Более 300 литров топлива вытекло на МКАД

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АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

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Наука

На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан

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РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

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Компания Microsoft отправила письмо китайскому производителю техники о том, что она прекращает сотрудничество с Huawei в связи с внесением компании в «черный список».
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Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время следующего выхода в открытый космос возьмут пробы с поверхности Международной космической станции (МКС) для оценки возможных микроповреждений обшивки.
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