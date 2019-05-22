Футбол

«Боруссия» объявила о переходе Торгана АзараМатч ТВ 05:33

Нападающий Торган Азар перешел в дортмундскую «Боруссию» из одноименного менхенгладбахского клуба. Соглашение между сторонами рассчитано на пять сезонов. Оно будет действовать до лета 2024 года.
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Трансфер Торгана Азара – отличное решение «Боруссии» Дортмунд

Чемпионат15:00

«Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара

Матч ТВ05:33

Торган Азар горд стать игроком дортмундской «Боруссии»

Спорт-Экспресс05:14

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара

Sport24.ru05:29

Азар – о переходе в дортмундскую «Боруссию»: Это топ-клуб с невероятными болельщиками

Советский спорт06:11

Торган Азар перешел в дортмундскую «Боруссию»

РИА Новости05:31

Цорк: «Мы рады трансферу Торгана Азара»

Soccer.ru06:04
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Политика

Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Энергетика

Нефтяникам посоветовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок

Нефтяным компаниям советовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.
Обновлено в 14:00
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Кино

Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в книге

Автор книг цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин намекнул, что финал в книге может отличаться от финала сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Навка сверкнула бриллиантами на Каннском кинофестивале

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прошлась по красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Общество

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Опрос ВЦИОМ по ситуации с храмом Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге был проведён несвоевременно.
Обновлено в 11:42
Общество

В России подготовили правила выявления и сопровождения развития талантов

Министерство просвещения РФ подготовило проект постановления правительства, утверждающий новые правила выявления, сопровождения и мониторинга развития талантливых детей и молодежи, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 16:01
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Единоборства

Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена

Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Технологии

Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее?

В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Гаджеты

Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки

В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено вчера в 17:11
Кино

Появились кадры со съемок новых «Звездных войн»

Издание Vanity Fair опубликовало фотографии девятого эпизода саги о «Звездных войнах».
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 17:57
Политика

Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство

Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено в 17:15
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли

Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Политика

США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400

США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие

Минторг США внёс Венесуэлу в группу представляющих опасность стран

Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Обновлено в 16:59
Общество

Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

Обновлено в 10:36
Общество

В Египте установилась рекордная жара

Рекордная для мая жара установилась в Египте, в четверг столбики термометров в столице страны Каире будут показывать плюс 45 градусов.
Обновлено в 19:20
Наука

В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей

Обновлено в 06:00
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР

Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
Обновлено в 17:34
Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
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Торган Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник футбольного клуба «Боруссия Мёнхенгладбах» и сборной Бельгии. Торган является младшим братом Эдена Азара.
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Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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