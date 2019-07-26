Футбол

«Боруссия» может удовлетворить запрос «Барселоны» по МалкомуЕвро-футбол.ру вчера в 15:41

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к вингеру "Барселоны" Малкому, сообщает GOAL. 22-летний бразилец так и не сумел закрепиться в составе "сине-гранатовых" и может покинуть команду.
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