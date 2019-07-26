Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к вингеру "Барселоны" Малкому, сообщает GOAL. 22-летний бразилец так и не сумел закрепиться в составе "сине-гранатовых" и может покинуть команду.

«Боруссия» может удовлетворить запрос «Барселоны» по Малкому

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