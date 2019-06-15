Футбол
«Боруссия» хочет вернуть ХуммельсаSport.ru вчера в 18:30
Руководство дортмундской "Боруссии" заинтересовано в приобретении защитника "Баварии" Матса Хуммельса . Немецкий защитник ранее уже выступал за "Боруссию", в "Баварию" он перешёл из дортмундского клуба в 2016 году.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
Происшествия
В Чемодановке решили открыть отделение полиции после массовой драки
МВД установило личности 12 участников массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области, где накануне произошли волнения среди местного населения и убийство одного из фигурантов событий.
Обновлено в 07:13
Происшествия
На Пулковском шоссе произошло ДТП из-за утки с утятами
Обновлено в 06:25
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Кино
Юлия Пересильд зажгла на «Кинотавре»
Юлия Пересильд зажгла на "Кинотавре" В рамках основной конкурсной программы в пятницу, 14 июня, на "Кинотавре" прошел премьерный показ фильма "Sheena667".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области
Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.
Обновлено в 05:46
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Политика
Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах
Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Отец Началовой: Фролов собирается «бодаться» за квартиру дочери
Отец певицы Юлии Началовой Виктор заявил, что хоккеист Александр Фролов собирается «бодаться» за квартиру исполнительницы.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В столкновении на Серовском тракте погиб человек
В Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 07:47
Общество
Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова
Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено в 05:33
Политика
Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил
"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Капитан украинского судна, арестованного в Крыму, вернулся на Украину
Капитан украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», арестованного в Крыму более года назад, покинул российский полуостров и вернулся на Украину.
Обновлено в 04:47
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:31
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Единоборства
Боец Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заключил новое соглашение с промоушеном Bellator.
Обновлено в 02:14
Футбол
Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб
Обновлено в 04:58
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Экономика
В ЦБ задумались о запуске собственной цифровой валюты
Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:48
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя
Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43