Футбол

«Боруссия» хочет вернуть ХуммельсаSport.ru вчера в 18:30

Руководство дортмундской "Боруссии" заинтересовано в приобретении защитника "Баварии" Матса Хуммельса . Немецкий защитник ранее уже выступал за "Боруссию", в "Баварию" он перешёл из дортмундского клуба в 2016 году.
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«Боруссия» Дортмунд может вернуть защитника «Баварии» Хуммельса

ProstoProSport01:14

«Боруссия» собирается вернуть Хуммельса

Sport24.ruвчера в 21:31

«Боруссия» хочет вернуть Хуммельса

Sport.ruвчера в 18:30

Хуммельс может вернуться в «Боруссию»

Soccer.ruвчера в 16:55

Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть Хуммельса

Чемпионатвчера в 16:53

СМИ: «Боруссия» хочет вернуть Хуммельса

Спорт-Экспрессвчера в 16:11

Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть Хуммельса

Евро-футбол.рувчера в 16:48
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Отец певицы Юлии Началовой Виктор заявил, что хоккеист Александр Фролов собирается «бодаться» за квартиру исполнительницы.
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Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий

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Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
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