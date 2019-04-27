Футбол

«Боруссия» из Менхенгладбаха проиграла «Штутгарту»ProstoProSport 14:21

Футболисты «Штутгарта» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии переиграли «Боруссию» из Менхенгладбаха. Встреча, прошедшая в субботу в Штутгарте на «Мерседес-Бенц-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе мяч на 56-й минуте забил Анастасиос Донис.
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