Футбол
«Боруссия» из Менхенгладбаха и «Шальке» сыграли вничьюProstoProSport 14:29
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Боруссия Парк»
Флориан Нойхаус
|15′
|16′
Бенжамен Стамбули
Ласло Бенеш
|57′
|63′
Даниэль Калиджури
Флориан Нойхаус
Фабиан Джонсон
|63′
|74′
Бенито Раман
Фабиан Резе
Бреэль Эмболо
Раффаэл
|77′
Маркус Тюрам
Ибраима Траоре
|82′
|85′
Уэстон Маккенни
Салиф Сане
Штефан Лайнер
|89′
|90′+3′
Амин Харит
Мюнир Мерджан
|55%
|Владение мячом
|45%
|80%
|Процент точных передач
|70%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|21
|10
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Боруссия (Менхенгладбах)
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Зоммер
18
Лайнер
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
22
Бенеш
8
Закария
11
Раффаэль
19
Джонсон
16
Траоре
14
Плеа
35
Нюбель
20
Кенни
17
Стамбули
5
Настасич
24
Очипка
18
Калиджури
6
Маскарель
37
Мерджан
26
Сане
21
Резе
19
Бургшталлер
Шальке-04
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха в домашнем матче первого тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке». Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк», завершилась со счетом 0:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Футбол
«Зенит» претендует на форварда «Спортинга»
Как сообщает Goal.com, в услугах 30-летнего голландского форварда заинтересованы не только клубы из Китая, Турции и Мексики, но в число претендентов также входит «Зенит».
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
В Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 09:16
Авто
Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины
Обновлено в 11:00
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе
Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.
Обновлено в 15:55
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Футбол
Сергей Семак: «Судейство не понравилось абсолютно»
Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0) поделился мнением о работе главного арбитра Алексея Матюнина, отменившего два гола «Зенита».
Обновлено в 15:50
Политика
Власти Гибралтара освободили задержанный иранский танкер
Обновлено 15 августа в 15:01
Теннис
Киз стала соперницей Кузнецовой по финалу турнира в Цинциннати
Обновлено в 17:30
Футбол
«Неплохо для толстяка». Лукаку показал пресс
Обновлено в 17:15
Интернет
Google: сотни тысяч паролей пользователей Сети оказались взломаны
Google: сотни тысяч паролей пользователей социальных сетей оказались взломаны.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
«Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» в матче Примеры
"Вильярреал" сыграл вничью с "Гранадой" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Конор Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину
Один из мужчин отказался выпить, но боец настаивал на своем. Вскоре после этого Конор ударил пожилого мужчину по лицу.
Обновлено 15 августа в 05:28
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено в 17:05
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Политика
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 07:15
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
Число абортов сократилось в Ростовской области
В Ростовской области в текущем году сильно сократилось число абортов по сравнению с таким же периодом 2018 года, сообщили в Заксобрании региона.
Обновлено в 14:24
Футбол
Экипаж «Уральских авиалиний» наградили на «Екатеринбург Арене»
На стадион приехали все члены экипажа: командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Метцу» в матче чемпионата Франции
"Монако" потерпел разгромное поражение от "Метца" в матче второго тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Полиция спасла более 300 ежей из заточения в США
Американская полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении в доме городе Ромьюлус, штате Мичиган.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Обновлено вчера в 22:02
Авто
Госдума хочет запретить эксплуатацию в России старых автомобилей
В Государственной думе РФ хотят запретить россиянам ездить на автомобилях, достигших «предельного срока эксплуатации».
Обновлено 14 августа в 07:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24