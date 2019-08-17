Футбол

«Боруссия» из Менхенгладбаха и «Шальке» сыграли вничьюProstoProSport 14:29

Боруссия (Менхенгладбах) — Шальке-04
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Боруссия Парк»
Флориан Нойхаус
15′
16′
Бенжамен Стамбули
Ласло Бенеш
57′
63′
Даниэль Калиджури
Флориан Нойхаус
Фабиан Джонсон
63′
74′
Бенито Раман
Фабиан Резе
Бреэль Эмболо
Раффаэл
77′
Маркус Тюрам
Ибраима Траоре
82′
85′
Уэстон Маккенни
Салиф Сане
Штефан Лайнер
89′
90′+3′
Амин Харит
Мюнир Мерджан
Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха в домашнем матче первого тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке». Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк», завершилась со счетом 0:0.
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