Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха в домашнем матче первого тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке». Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк», завершилась со счетом 0:0.

«Боруссия» из Менхенгладбаха и «Шальке» сыграли вничью

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