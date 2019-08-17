Футбол
«Боруссия» из Менхенгладбаха и «Шальке» сыграли вничьюProstoProSport 14:29
Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха в домашнем матче первого тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке». Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк», завершилась со счетом 0:0.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
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Обновлено вчера в 08:33
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Президент Сербии Александр Вучич пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.
Обновлено в 15:36
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Обновлено в 15:36
Транспорт
Власти отказали МГО КПРФ в проведении автопробега в столице
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Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено в 01:35