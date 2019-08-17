Футбол

«Боруссия» из Менхенгладбаха и «Шальке» сыграли вничьюProstoProSport 14:29

Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха в домашнем матче первого тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке». Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк», завершилась со счетом 0:0.
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