Футбол
«Боруссия» и «Вердер» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 14:12
"Боруссия" сыграла вничью с "Вердером" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Флориан Нойхаус.
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Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44
Хоккей
Кучеров назван второй звездой игрового дня НХЛ
Вторым стал форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка в игре с "Бостоном" (6:3). Кучеров превзошел российский рекорд по очкам за сезон.
Обновлено в 03:43
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Общество
Общественное пианино появилось на улице Блохина
Обновлено в 15:32
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
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Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено в 15:35
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
Здоровье
Детям-диабетикам предложили ездить из Новокузнецка в Кемерово за рецептами на инсулин
В Новокузнецке из-за увольнения главного эндокринолога, следом – молодого специалиста-эндокринолога и медсестёр, сложилась ситуация, которая пугает родителей детей-диабетиков: больным предлагают ездить за рецептами в областную столицу и там же проходить обследование у эндокринолога.
Обновлено в 07:50
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Происшествия
«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник
Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке
Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Космос
Стала известна стоимость полета туриста в космос
Эра космического туризма не за горами – уже определена даже стоимость полетов.
Обновлено 05 апреля в 07:04
Финансы
Пенсионеров подготовили к стрессу
Доходность добровольных программ снизилась в преддверии тестов ЦБ "Ъ" подвел итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО).
Обновлено в 18:07
Происшествия
В Москве в автопарке сгорели два автобуса
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Политика
Лавров призвал США выпустить беженцев из сирийского лагеря «Рукбан»
Лагерь для беженцев «Рукбан» находится на территории 55-километровой зоны вокруг военной базы США на границе Сирии и Иордании.
Обновлено в 09:26
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Недвижимость
Системе проектного финансирования новостроек не хватает 1 трлн рублей
Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов строительной отрасли потребуется господдержка в триллион рублей до 2022 года, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».
Обновлено в 19:24
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49