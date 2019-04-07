Футбол

«Боруссия» и «Вердер» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 14:12

"Боруссия" сыграла вничью с "Вердером" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Флориан Нойхаус.
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«Боруссия» М и «Вердер» разошлись миром в матче Бундеслиги

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«Боруссия» и «Вердер» сыграли вничью

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Бундеслига. «Боруссия» М сыграла вничью с «Вердером»

Бомбардир.ру14:08
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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