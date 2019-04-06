«Боруссия» и «Вердер» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 14:12

"Боруссия" сыграла вничью с "Вердером" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Флориан Нойхаус.

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Футбол «Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины 7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Футбол «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью В одном из центральных матчей 22-го тура российской Премьер-лиги "Локомотив" и "Зенит" разошлись миром - 1:1. Питерцы продолжают оставаться лидерами чемпионата, а "красно-зеленые" идут четвертыми.

Происшествия Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Политика Украинского посла вызвали в МИД Венгрии МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непол, после того как Киев отказал во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, сообщило агентство Agerpres.

Футбол Каррера жестко отреагировал на критику Федуна Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".

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Здоровье Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей В случае укуса клеща, напомнили в ведомстве, насекомое нужно привезти на исследование в лабораторию, адреса которых можно найти на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Происшествия В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.

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Шоу-бизнес Лера Кудрявцева не смогла задержаться на вечеринке Иосифа Пригожина Известная телеведущая Лера Кудрявцева была в списке звездных гостей, которые поздравляли продюсера Иосифа Пригожина с 50-летием.

Происшествия Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилось Ранее СМИ сообщили, что в небе над Шереметьево произошло опасное сближение бизнес-джета и британского Airbus A-380, следовавшего из Лондона в Гонконг.

Политика Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.

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