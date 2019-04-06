Футбол
«Боруссия» и «Вердер» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 14:12
"Боруссия" сыграла вничью с "Вердером" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Флориан Нойхаус.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ
Обновлено в 01:22
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
В одном из центральных матчей 22-го тура российской Премьер-лиги "Локомотив" и "Зенит" разошлись миром - 1:1. Питерцы продолжают оставаться лидерами чемпионата, а "красно-зеленые" идут четвертыми.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непол, после того как Киев отказал во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, сообщило агентство Agerpres.
Обновлено в 00:05
Футбол
Каррера жестко отреагировал на критику Федуна
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телевидения рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе.
Обновлено в 14:59
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей
В случае укуса клеща, напомнили в ведомстве, насекомое нужно привезти на исследование в лабораторию, адреса которых можно найти на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Футбол
Агент: «Влашич очень хочет остаться в ЦСКА»
Сам Никола очень хочет остаться.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не смогла задержаться на вечеринке Иосифа Пригожина
Известная телеведущая Лера Кудрявцева была в списке звездных гостей, которые поздравляли продюсера Иосифа Пригожина с 50-летием.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилось
Ранее СМИ сообщили, что в небе над Шереметьево произошло опасное сближение бизнес-джета и британского Airbus A-380, следовавшего из Лондона в Гонконг.
Обновлено в 06:08
Политика
Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
На полигоне в Воронежской области провели контрольные стрельбы
Огнеметные подразделения провели контрольные стрельбы на полигоне Погоново в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Чикаго не менее шести человек пострадали при стрельбе
Сообщается, что стрельба произошла в субботу во время семейного праздника около 18.25 по местному времени (02.25 мск четверг) в районе Вест Инглвуд, в результате были ранены 6 человек, в том числе два ребенка.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Экономика
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
В поселке Новотошковское в Луганской области пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
В столкновениях в Ливии погибли более 20 человек
Обновлено в 10:32
Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54