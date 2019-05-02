Футбол
Боруссия (Менхенгладбах) — Боруссия (Дортмунд) 0:2Евро-футбол.ру вчера в 12:22
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Боруссия Парк»
Кристоф Крамер
|15′
|32′
Томас Дилэйни
|45′
Джейдон Санчо
|54′
Марко Ройс
Кристоф Крамер
Тобиас Штробль
|63′
Ибраима Траоре
Алассан Плеа
|66′
|75′
Марио Гетце
Пако Алькасер
Торган Азар
Патрик Херрманн
|75′
|83′
Марко Ройс
Марсель Шмельцер
|87′
Джейдон Санчо
Махмуд Дауд
|33%
|Владение мячом
|67%
|82%
|Процент точных передач
|92%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|1
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|2
|14
|Отборы
|5
|10
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Боруссия (Менхенгладбах)
Расстановка 4‑3‑3
1
Зоммер
15
Байер
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
8
Закария
5
Штробль
23
Хофманн
14
Плеа
18
Дрмич
7
Херрманн
1
Бюрки
26
Пишчек
33
Вайгль
16
Аканджи
13
Геррейру
19
Дауд
28
Витцель
29
Шмельцер
6
Дилэйни
22
Пулишич
9
Алькасер
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Люсьен Фавре дал комментарий относительно предстоящего заключительного матча Бундеслиги.
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«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Обзор матча от «Рейтинга Букмекеров»
Bookmaker-ratings.ru12:27
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