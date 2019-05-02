Футбол

Боруссия (Менхенгладбах) — Боруссия (Дортмунд) 0:2Евро-футбол.ру вчера в 12:22

Боруссия (Менхенгладбах) — Боруссия (Дортмунд)
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Боруссия Парк»
Кристоф Крамер
15′
32′
Томас Дилэйни
45′
Джейдон Санчо
54′
Марко Ройс
Кристоф Крамер
Тобиас Штробль
63′
Ибраима Траоре
Алассан Плеа
66′
75′
Марио Гетце
Пако Алькасер
Торган Азар
Патрик Херрманн
75′
83′
Марко Ройс
Марсель Шмельцер
87′
Джейдон Санчо
Махмуд Дауд
Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Люсьен Фавре дал комментарий относительно предстоящего заключительного матча Бундеслиги.
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