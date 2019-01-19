Футбол

«Боруссия» М на выезде обыграла «Байер»Советский спорт 11:26

Айнтрахт — Фрайбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Желсон Фернандес
31′
34′
Джером Гондорф
Себастьен Алле
36′
Анте Ребич
40′
Лука Йович
45′
46′
Лука Вальдшмидт
Лукас Хёлер
46′
Флориан Нидерлехнер
Нильс Петерсен
Лука Йович
Йетро Виллемс
68′
69′
Нильс Петерсен
Себастьян Роде
70′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
72′
80′
Лукас Кюблер
Паскаль Штенцель
Йетро Виллемс
Марк Штендера
90′+2′
В матче 18-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская Боруссия на выезде обыграл Байер с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 37-й минуте забил Алассан Плеа.
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