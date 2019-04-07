«Боруссия» М и «Вердер» разошлись миром в матче БундеслигиЧемпионат вчера в 14:13

В матче 28-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с бременским "Вердером" со счётом 1:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе "Боруссия-Парк". Обслуживал матч арбитр Даниэль Шлагер, которому ассистировали Тобиас Райхель и Саша Тилерт.

«Боруссия» М и «Вердер» разошлись миром в матче Бундеслиги

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