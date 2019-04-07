Футбол

«Боруссия» М и «Вердер» разошлись миром в матче БундеслигиЧемпионат вчера в 14:13

В матче 28-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с бременским "Вердером" со счётом 1:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе "Боруссия-Парк". Обслуживал матч арбитр Даниэль Шлагер, которому ассистировали Тобиас Райхель и Саша Тилерт.
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«Боруссия» М и «Вердер» разошлись миром в матче Бундеслиги

Чемпионатвчера в 14:13

«Боруссия» и «Вердер» сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 14:12

Бундеслига. «Боруссия» М сыграла вничью с «Вердером»

Бомбардир.рувчера в 14:08

Гладбахская «Боруссия» и «Вердер» обменялись голами

Soccer.ruвчера в 13:53

«Вердер» продлил беспроигрышную серию в бундеслиге до 12 матчей

Матч ТВвчера в 13:52

«Вердер» продлил беспроигрышную серию в бундеслиге до 12 матчей

Sportbox.RUвчера в 13:52

Гладбахская «Боруссия» упустила победу над «Вердером»

Sport24.ruвчера в 14:12
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Армия и оружие

Жители ДНР разоблачили переодетого в ополченца бойца ВСУ

Жители Донбасса разоблачили провокацию 72-го центра информационно-психологических операций Сил спецопераций Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Минфин опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс, речь идет об экологическом и утилизационном сборах, сообщает URA.RU.
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В Екатеринбург пришло весеннее тепло. На этой неделе столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
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Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
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Интернет

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Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
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Ольга Бузова «зажгла» на сцене вместе с Галкиным

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Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено вчера в 16:58
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

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Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
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Футбол

Хавбек ЦСКА: фанаты «Спартака» помогли нам одолеть их команду

Обновлено в 01:52
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес

Егор Холявин оказался на грани анорексии

Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин мечтал об идеальной внешности, но стал заложником своей мечты, а теперь оказался на грани жизни и смерти.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Порошенко заявил об опасности наркозависимости для президента Украины

Украинский президент Пётр Порошенко не исключил, что главой государства может стать человек, имеющий наркотическую зависимость.
Обновлено вчера в 14:25
Авто

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota

Компания Toyota является одним из лучших производителей двигателей в мире.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Региональные прокуратуры объяснили отмену рэп-концертов решением самих организаторов

По итогам организованного Молодежным парламентом круглого стола с участием рэперов, который прошел в Госдуме 6 декабря, Выборный направил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить указанные случаи.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль лагерь Ярмук к югу от Триполи

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи, сообщил военный источник в генкомандовании армии Хафтара.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
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Путешествия

В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска

Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Кино

«Мать драконов» не помнит, чем закончится сериал «Игра престолов»

Эмилия Кларк, исполнившая в знаменитом сериале «Игра престолов» роль Дейенерис Таргариен, которую называют «Матерью драконов», призналась, что не помнит, чем же все-таки закончится нашумевший телесериал.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему паспорт Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт.
Обновлено вчера в 21:26
Гаджеты

Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек

Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено вчера в 14:41
Экономика

FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики

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Обновлено вчера в 11:07
Общество

Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini

Российский производитель снеков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
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Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Следствие предъявило обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Владимиру Барсукову (в прошлом Кумарин), которого в СМИ называют лидером так называемой Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), сообщил в воскресенье его адвокат.
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
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