Футбол
«Боруссия» М и «Вердер» разошлись миром в матче БундеслигиЧемпионат вчера в 14:13
В матче 28-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с бременским "Вердером" со счётом 1:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе "Боруссия-Парк". Обслуживал матч арбитр Даниэль Шлагер, которому ассистировали Тобиас Райхель и Саша Тилерт.
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