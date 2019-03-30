Футбол

«Бавария» потеряла очки в игре с «Фрайбургом» и упустила лидерствоКрасная весна вчера в 12:46

Фрайбург — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Шварцвальд-Штадион»
Лукас Хёлер
3′
5′
Матс Хуммельс
22′
Роберт Левандовски
Кристиан Гюнтер
26′
Амир Абраши
43′
55′
Томас Мюллер
Серж Гнабри
Доминик Хайнц
63′
Майк Франтц
Лука Вальдшмидт
70′
73′
Жером Боатенг
Никлас Зюле
73′
Кингсли Коман
Франк Рибери
Лукас Хёлер
Мануэль Гульде
79′
Винченцо Грифо
Джером Гондорф
90′
Больше голов команды не забили — игра завершилась со счетом 1:1. «Бавария» потеряла очки и пропустила вперед, на первое место в чемпионате Германии, дортмундскую «Боруссию».
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