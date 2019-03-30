«Бавария» потеряла очки в игре с «Фрайбургом» и упустила лидерствоКрасная весна вчера в 12:46

Больше голов команды не забили — игра завершилась со счетом 1:1. «Бавария» потеряла очки и пропустила вперед, на первое место в чемпионате Германии, дортмундскую «Боруссию».

«Бавария» потеряла очки в игре с «Фрайбургом» и упустила лидерство

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