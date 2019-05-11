Футбол
Боруссия (Дортмунд) — Фортуна Дюссельдорф 3:2LiveSport.ru 09 мая в 21:57
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Кристиан Пулишич
|41′
|47′
Оливер Финк
Томас Дилэйни
|53′
Якоб Бруун Ларсен
Джейдон Санчо
|61′
|67′
Маркус Зуттнер
Бенито Раман
|76′
Оливер Финк
Кенан Караман
|82′
Адам Бодзек
|85′
Доди Лукебакио
Альфредо Моралес
Кристиан Пулишич
|89′
Кристиан Пулишич
Марсель Шмельцер
|90′+1′
Марио Гетце
|90′+2′
|90′+5′
Давид Ковнацки
Марио Гетце
Максимилиан Филипп
|90′+5′
|61%
|Владение мячом
|39%
|91%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|1
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
35
Хитц
26
Пишчек
33
Вайгль
16
Аканджи
13
Геррейру
29
Шмельцер
28
Витцель
20
Филипп
6
Дилэйни
7
Санчо
9
Алькасер
1
Рензинг
25
Циммерманн
5
Айхан
3
Хоффман
13
Бодзек
6
Моралес
11
Караман
22
Штёгер
9
Раман
23
Гиссельманн
27
Ковнацки
Фортуна Дюссельдорф
Расстановка 4‑5‑1
«Боруссия» Д «Дортмундцы» маленько сдали под конец сезона, из-за чего команда уступила борьбу за титул «Баварии». Сейчас разрыв составляет 4 очка.
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