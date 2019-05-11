Футбол

Боруссия (Дортмунд) — Фортуна Дюссельдорф 3:2LiveSport.ru 09 мая в 21:57

Боруссия (Дортмунд) — Фортуна Дюссельдорф
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Кристиан Пулишич
41′
47′
Оливер Финк
Томас Дилэйни
53′
Якоб Бруун Ларсен
Джейдон Санчо
61′
67′
Маркус Зуттнер
Бенито Раман
76′
Оливер Финк
Кенан Караман
82′
Адам Бодзек
85′
Доди Лукебакио
Альфредо Моралес
Кристиан Пулишич
89′
Кристиан Пулишич
Марсель Шмельцер
90′+1′
Марио Гетце
90′+2′
90′+5′
Давид Ковнацки
Марио Гетце
Максимилиан Филипп
90′+5′
«Боруссия» Д «Дортмундцы» маленько сдали под конец сезона, из-за чего команда уступила борьбу за титул «Баварии». Сейчас разрыв составляет 4 очка.
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«Боруссия» Д — «Фортуна». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч 33 тура чемпионата Германии 11 мая 2019 года

LiveSport.ru09 мая в 21:57
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