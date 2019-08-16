Футбол
«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»: играет самый усилившийся клубВсе про Спорт ру 16 августа в 02:36
По общей сумме трансферов хозяева отчетной встречи превзошли саму мюнхенскую «Баварию».
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