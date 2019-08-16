По общей сумме трансферов хозяева отчетной встречи превзошли саму мюнхенскую «Баварию».

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Общество В Москве завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

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Армия и оружие Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии Йеменские хуситы атаковали с помощью десяти дронов нефтеносные объекты Саудовской Аравии, в частности месторождение Шейба, об этом 17 августа сообщает Reuters.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Транспорт Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах В 08:35 московского времени больше всего задержек было зафиксировано в Домодедово, где 11 рейсов задержано и девять отменены.

Энергетика Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.

Политика США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней Министерство торговли США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, что позволит ей закупать оборудование у американских предприятий, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Технологии Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).

Футбол Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком» Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.

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