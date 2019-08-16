Футбол
«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»: играет самый усилившийся клубВсе про Спорт ру вчера в 02:36
По общей сумме трансферов хозяева отчетной встречи превзошли саму мюнхенскую «Баварию».
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«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 17 августа 2019 года
LiveSport.ru15 августа в 21:30
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