Футбол

«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»: играет самый усилившийся клубВсе про Спорт ру вчера в 02:36

По общей сумме трансферов хозяева отчетной встречи превзошли саму мюнхенскую «Баварию».
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«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»: играет самый усилившийся клуб

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