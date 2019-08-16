Футбол
«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»: играет самый усилившийся клубВсе про Спорт ру вчера в 02:36
По общей сумме трансферов хозяева отчетной встречи превзошли саму мюнхенскую «Баварию».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Финансы
Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321
Обновлено в 04:40
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
Лукаку может пропустить первый матч Серии А из-за лишнего веса
По информации Corriere dello Sport, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить матч 1-го тура Серии А против "Лечче".
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Происшествия
Выхода нет. Почему А321 взлетел, несмотря на птиц
Птицы летать не перестали от того, что он предупредил. Ни у диспетчера, ни у пилота ничего такого нет.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Названы причины пожара в одесском отеле
Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Одесской области объявили траур после пожара в гостинице
Власти Одесской области объявили траур по погибшим при пожаре в отеле «Токио Стар».
Обновлено в 09:23
Общество
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Израильские военные сбили запущенную из сектора Газа ракету
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа и сбили ее в воздухе.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Спартак» близок к покупке Тамеза
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы начали переговоры о покупке "Спартаком" французского игрока.
Обновлено 14 августа в 15:58
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России
Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США
Над американским Средним Западом пролетел российский самолет-разведчик, и никто на этот счет не предпринял никаких действий, пишет американский журнал Time.
Обновлено в 09:33
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 05:36
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00